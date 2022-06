Pubblicità

TGCOM

Da anni, Dom Phillips e Bruno Pereira denunciavano le ripetute violazioni dei diritti delle tribù indigene e la politica anti - ambientalista del ...Le tracce dei due si sono perse il 5 giugno, mentrele attività criminali nella valle ...le comunità indigene a creare le proprie pattuglie e i propri gruppi di autodifesa, la ... Brasile, documentavano la pesca illegale in Amazzonia: uccisi due attivisti In Amazzonia (Brasile), due vittime si aggiungono alla lunga lista di attivisti uccisi per il loro tentativo di denunciare le violazioni dei diritti delle tribù indigene da parte del governo di ...Dom Phillips e Bruno Pereira sono scomparsi domenica in un'ampia e remota valle al confine con il Perù, al centro di interessi criminali e speculativi. Si moltiplicano gli appelli di celebrità e perso ...