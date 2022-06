Arriva Caronte e porterà picchi di caldo fino a 43 gradi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Dopo Hannibal e Scipione sta per Arrivare il terzo e durissimo anticiclone africano dell'estate 2022, sebbene da un punto di vista strettamente astronomico la stagione debba ancora iniziare: si sta già preparando Caronte e dunque ci avviamo ad affrontare almeno una settimana tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38 C in Valpadana e 40/43 nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Caronte rappresenterà una doppia metafora: da un lato ci trasporterà in un periodo caratterizzato da caldo cosiddetto "infernale", dall'altro ci traghetterà nel cuore dell'estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21 Giugno e l'inizio di Luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi. A proposito di ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Dopo Hannibal e Scipione sta perre il terzo e durissimo anticiclone africano dell'estate 2022, sebbene da un punto di vista strettamente astronomico la stagione debba ancora iniziare: si sta già preparandoe dunque ci avviamo ad affrontare almeno una settimana tra le più calde di sempre per il mese di giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 38 C in Valpadana e 40/43 nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia.rappresenterà una doppia metafora: da un lato ci trasin un periodo caratterizzato dacosiddetto "infernale", dall'altro ci traghetterà nel cuore dell'estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21 Giugno e l'inizio di Luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi. A proposito di ...

