Al Consiglio nazionale di M5S è fumata nera. Per Di Maio non scatta nessuna sanzione ma di fatto la scissione nel partito è già realtà (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi si aspettava decisioni nette e una resa dei conti, è rimasto deluso. Già perché il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, tenuto nella notte per decidere le sorti del ministro Luigi Di Maio, si è concluso con un nulla di fatto che altro non è che la testimonianza plastica delle difficoltà dei pentastellati. Assenza di provvedimenti che non si traduce nel fatto che la crisi è rientrata, semmai certifica il fatto che la frattura nel Movimento c’è e appare ormai insanabile. Lo tsunami dopo la fumata nera al Consiglio nazionale Che le cose stiano così lo si capisce proprio alla luce della decisione di non decidere presa dall’organo del partito che, dopo l’escalation di toni tra il titolare della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi si aspettava decisioni nette e una resa dei conti, è rimasto deluso. Già perché ildel Movimento 5 Stelle, tenuto nella notte per decidere le sorti del ministro Luigi Di, si è concluso con un nulla diche altro non è che la testimonianza plastica delle difficoltà dei pentastellati. Assenza di provvedimenti che non si traduce nelche la crisi è rientrata, semmai certifica ilche la frattura nel Movimento c’è e appare ormai insanabile. Lo tsunami dopo laalChe le cose stiano così lo si capisce proprio alla luce della decisione di non decidere presa dall’organo delche, dopo l’escalation di toni tra il titolare della ...

