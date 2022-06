A che ora gareggia Giorgio Minisini oggi e dove vederlo in tv: programma Mondiali nuoto artistico 2022 (Di lunedì 20 giugno 2022) oggi, lunedì 20 giugno, si disputerà la quarta giornata dei Mondiali 2022 di nuoto artistico a Budapest (Ungheria), che prevede tre gare, delle quali due saranno finali che assegneranno medaglie, ovvero duo misto tecnico e libero combinato, oltre alle eliminatorie del solo libero. Per quanto riguarda la danza in vasca Linda Cerruti sarà impegnata dalle 09.00 nel programma del solo libero, mentre dalle 14.00 ci sarà la finale del duo misto tecnico con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, infine dalle 16.00 ecco l’atto conclusivo del libero combinato con protagonista la squadra italiana. La diretta tv della finale del duo misto tecnico sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta tv della finale del libero combinato sarà trasmessa su Rai2. La diretta ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022), lunedì 20 giugno, si disputerà la quarta giornata deidia Budapest (Ungheria), che prevede tre gare, delle quali due saranno finali che assegneranno medaglie, ovvero duo misto tecnico e libero combinato, oltre alle eliminatorie del solo libero. Per quanto riguarda la danza in vasca Linda Cerruti sarà impegnata dalle 09.00 neldel solo libero, mentre dalle 14.00 ci sarà la finale del duo misto tecnico cone Lucrezia Ruggiero, infine dalle 16.00 ecco l’atto conclusivo del libero combinato con protagonista la squadra italiana. La diretta tv della finale del duo misto tecnico sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta tv della finale del libero combinato sarà trasmessa su Rai2. La diretta ...

