Qui solo una bimba oggi una delle più belle della tv: avete capito che è? (Di domenica 19 giugno 2022) La piccola nella foto è diventata una delle più importanti sportive italiane al livello mondiale. E' originaria di Milano ed è stata tanto volte anche al centro del gossip nazionale. Proviamo a capirne qualcosa in più insieme. Si tratta di una donna, che ha avuto un immenso successo mediatico, nello sport che ha praticato da quando era piccola. Per la sua passione ha anche girato il mondo per partecipare alle gare confrontandosi con numerose campionesse di altri Paesi. Attualmente vive a Verona, dove sia allena pure. E' alta 1.77 cm e pesa circa 66 kg. E' del segno del leone ed ha un profilo Instagram continuamente aggiornato, sotto il nome di kikkafede88, che risulta seguito da più di 1 milione e mezzo di follower, molto interessati alla sua vita privata e professionale. Nella vita privata la nostra è fidanzata da almeno due anni con il suo ex ...

