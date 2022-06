Novoli | uccide la moglie a coltellate e poi scappa | caccia all' uomo | omicidio dopo un litigio

(Di domenica 19 giugno 2022) Come riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, qualche ora prima di morire Donatella ieri sera a veva pubblicato sui social una stories carica d'amore col marito Matteo. I due, secondo quanto si vede, ...

Pubblicità

LocalPage3 : Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato - ANSA_Legalita : Uccide moglie 38enne con una coltellata e scappa, ricercato. Femminicidio a Novoli, in Salento, la scorsa notte |… - lifestyleblogit : Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato - - italiaserait : Novoli, uccide la moglie a coltellate e fugge: ricercato - cronachelucane : TRAGEDIA NEL SALENTO: UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE - Omicidio tra le mura domestiche a Novoli nel Salento, il mari… -

Omicidio, ricercato il marito. Secondo le prime informazioni che giungono da Lecce, il marito di Donatella Miccoli risulta attualmente ricercato. Matteo Verdesca , questo il nome dell'uomo, è ...L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a(Lecce), poco prima delle 2. Ieri sera la coppia, insieme ai figli, è stata vista in piazza per la festa di San Luigi. Secondo ...(Adnkronos) – Una donna di 38 anni è stata uccisa ieri sera dal marito a Novoli, in provincia di Lecce. L’autore del delitto avrebbe usato un coltello, ora è ricercato. Le indagini vengono condotte ...Omicidio nella notte nel Leccese, a perdere la vita è stata una 38enne. Ricercato il marito, fuggito a bordo di un'auto ...