Nato: la guerra in Ucraina potrebbe durare anni. Stoltenberg: "Non ridurre sostegno a Kiev" (Di domenica 19 giugno 2022) "La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni". A dirlo è il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) "Lainper". A dirlo è il segretario generale dellaJensin un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Dobbiamo essere preparati ...

Pubblicità

rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - g_brescia : Il @Mov5Stelle è nato per fare la guerra alla #mafia soprattutto con l'intransigenza morale. Definirla come “le sol… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI La guerra va sempre peggio e la Nato invia armi pesanti ?? - redbus2012 : RT @MarcoRizzoPC: STRAORDINARIO! Uniti contro Draghi e la sua guerra, contro la UE e la NATO, per l’Italia che lavora a Roma e in 22 città… - HydraTheBlue : @PaoloPichierri @ProfCampagna Piccolo dettaglio: Putin ha dichiarato guerra dopo che l’Ucraina ha chiesto di entrar… -