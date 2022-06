Massimo Bochicchio | morto in incidente sulla Salaria il broker delle truffe ai vip Il testimone | «Moto ha preso fuoco prima dello schianto»

Pubblicità

SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Massimo Bochicchio, muore in un incidente stradale il broker accusato di aver truffato i vip: da chiarire la dinamica… - repubblica : Schianto sulla Salaria, muore carbonizzato Massimo Bochicchio: aveva truffato i vip di Roma come Lippi e Conte [di… - TuttoSuRoma : Schianto sulla Salaria, muore carbonizzato Massimo Bochicchio: aveva truffato i vip di #Roma come Lippi e Conte - leggoit : La moto esplode e prende fuoco: morto Massimo #Bochicchio, il broker delle truffe ai vip -

AGI - Èl'uomo morto alle 12 di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria, all'altezza del civico 875 in direzione Roma. Il broker ha perso il controllo del mezzo su cui si ...Sotto processo a Roma per l'accusa di avere truffato vip e personaggi dello sport ,è morto oggi sulla Salaria, a Roma, dopo che la sua moto è andata a fuoco. Proprio domani era in programma a piazzale Clodio l'udienza in cui è imputato. In base a quanto si ...Si schianta contro il guardrail e la moto prende fuoco in via Salaria nella giornata di oggi, 19 giugno, a Roma: è morto Massimo Bochicchio. A perdere la vita nel violento scontro è Massimo Bochicchio ...(Adnkronos) – Il broker Massimo Bochicchio è morto oggi intorno alle 12 in un incidente stradale su via Salaria, dopo aver perso il controllo della moto su cui si trovava, una Bmw che dopo essere ...