Isola dei Famosi, spoiler 20 giugno: Nicolas Vaporidis potrebbe abbandonare il gioco (Di domenica 19 giugno 2022) Lunedì 20 giugno 2022, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. A tener banco sarà la questione infortuni. Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi in settimana hanno entrambi dovuto lasciare Playa Rinnovada. Nicolas dopo aver ricevuto le cure mediche è tornato sulla spiaggia con il resto del gruppo, anche Edoardo è attualmente in condizioni precarie. Nel corso del nuovo appuntamento, la conduttrice del reality show Ilary Blasi comunicherà al pubblico i nomi dei finalisti che lunedì 27 giugno si contenderanno la vittoria con Nicolas Vaporidis. Isola dei Famosi, spoiler 20 giugno: problemi fisici per Nicolas Vaporidis Nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 giugno 2022) Lunedì 202022, andrà in onda una nuova puntata dell’dei. A tener banco sarà la questione infortuni.ed Edoardo Tavassi in settimana hanno entrambi dovuto lasciare Playa Rinnovada.dopo aver ricevuto le cure mediche è tornato sulla spiaggia con il resto del gruppo, anche Edoardo è attualmente in condizioni precarie. Nel corso del nuovo appuntamento, la conduttrice del reality show Ilary Blasi comunicherà al pubblico i nomi dei finalisti che lunedì 27si contenderanno la vittoria condei20: problemi fisici perNel ...

Pubblicità

ilpost : L’isola di San Michele è un modo diverso di conoscere Venezia, sicuramente uno dei più intimi: si trovano le tombe… - TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - SilviaTrevisa19 : Io che dico che ti amo queste parole della canzone ?? di Laura Pausini dovrebbe fare riflettere io invece non aspett… - red_lady020 : @IsolaDeiFamosi Quanto rode a certa gente che #NICOLAS è il primo finalista??. Rode più a loro che ai giocatori dell… - webmagazine24 : RT @webmagazine24: Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata del 20 giugno. Domani, andrà in onda in prime time su canale 5 la Semifinale del… -