Improta: "Spalletti sui portieri? Ovvio che si riferisse alla conferma di Ospina e non a quella di Meret"

Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Le parole di Spalletti sui portieri? Era un pensiero che aveva già esternato in altre occasioni, ma va a cozzare con quello che sta facendo la società. -afferma Improta - Mi sembra ovvio che si riferisse alla conferma di Ospina e non a quella di Meret"

