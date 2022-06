GP di Montreal | diretta | duello tra Verstappen e Sainz | pochi decimi tra di loro | Leclerc quinto

Pubblicità

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Canada: la diretta live da Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?RITIRATO PEREZ LIVE ? - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? -

... la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa di Formula 1 danon sarà visibile ine si potrà dunque vivere tutte le emozioni ...Con le gomme hard Bottas Perez Norris Stroll e Leclerc, tutti gli altri con le medie Non piove ae questa è una buona notizia per il leader del campionato Max Verstappen che scatterà dalla ...53° giro - La safety-car ha spento le luci, la gara sta per ripartire La direzione gara permette ai doppiati di sdoppiarsi, come da regolamento, e di raggiungere il gruppo. Quello che non era accaduto ...Alonso e Sainz insidiano Verstappen, Leclerc per la rimonta: segui la cronaca in diretta del GP del Canada [ LIVE GARA F1 ].