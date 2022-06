Federica Pellegrini: “Mi sposo in chiesa e con l’abito bianco” (Di domenica 19 giugno 2022) Si preannuncia come il matrimonio dell’anno, i preparativi fervono e la curiosità sale. “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale”, svela Federica Pellegrini che conferma a La Stampa che le nozze di fine agosto con Matteo Giunta si terranno in chiesa. E non potranno mancare all’evento i quattro cani a cui la coppia è legatissima: “Saranno presenti da comprimari”, rivela. “Noi il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato, ora tocca al nostro wedding planner, Enzo Miccio, metterlo in pratica. Io alzo le mani”, dice la Pellegrini a La Stampa. La cerimonia si terrà a Venezia, una città cara all’ex nuotatrice e all’allenatore. Poche settimane fa avevano postato alcune foto immersi in un giardino lussureggiante, facendo salire l’acquolina in bocca ai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 19 giugno 2022) Si preannuncia come il matrimonio dell’anno, i preparativi fervono e la curiosità sale. “Sono cresciuta con l’idea dele della cerimonia tradizionale”, svelache conferma a La Stampa che le nozze di fine agosto con Matteo Giunta si terranno in. E non potranno mancare all’evento i quattro cani a cui la coppia è legatissima: “Saranno presenti da comprimari”, rivela. “Noi il matrimonio che sognavamo lo abbiamo immaginato, ora tocca al nostro wedding planner, Enzo Miccio, metterlo in pratica. Io alzo le mani”, dice laa La Stampa. La cerimonia si terrà a Venezia, una città cara all’ex nuotatrice e all’allenatore. Poche settimane fa avevano postato alcune foto immersi in un giardino lussureggiante, facendo salire l’acquolina in bocca ai ...

