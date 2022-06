Con la crisi del grano rischia di espandersi il conflitto in Ucraina? (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu – Sin dall’inizio della guerra in Ucraina abbiamo ascoltato dichiarazioni e letto analisi relative al rischio d’allargamento del conflitto, con la possibilità di un coinvolgimento diretto della Nato che comporterebbe una guerra aperta tra l’alleanza atlantica e la Russia. L’aspetto su cui numerosi osservatori hanno mostrato incertezza e diversità di vedute è parso quello relativo al casus belli che potrebbe determinare l’apertura di un nuovo fronte del conflitto: è probabile che la Russia attacchi un membro dell’alleanza atlantica come la Polonia o i paesi baltici? Le possibilità di espansione del conflitto in Ucraina L’imminente adesione di Svezia e Finlandia alla Nato potrebbe spingere Putin ad una reazione nei loro riguardi che rischierebbe di espandere il fronte di guerra? O ancora, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu – Sin dall’inizio della guerra inabbiamo ascoltato dichiarazioni e letto analisi relative al rischio d’allargamento del, con la possibilità di un coinvolgimento diretto della Nato che comporterebbe una guerra aperta tra l’alleanza atlantica e la Russia. L’aspetto su cui numerosi osservatori hanno mostrato incertezza e diversità di vedute è parso quello relativo al casus belli che potrebbe determinare l’apertura di un nuovo fronte del: è probabile che la Russia attacchi un membro dell’alleanza atlantica come la Polonia o i paesi baltici? Le possibilità di espansione delinL’imminente adesione di Svezia e Finlandia alla Nato potrebbe spingere Putin ad una reazione nei loro riguardi che rischierebbe di espandere il fronte di guerra? O ancora, i ...

