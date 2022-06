Ascolti Tv 18 giugno 2022: pochi col caldo davanti alla tv delle repliche, “Tu si que vales” riaggancia il 16,2%, Bolle arriva sotto il 10% e viene raggiunto dal giallo fresco di Rai2. Bene Pozzetto vintage su Rete4 (Di domenica 19 giugno 2022) Ascolti al top, più bacino all’ora di pranzo: su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 3,489 milioni e 26,9%, Tg1 delle 20.00 a 3,481 milioni e 27,2%; Reazione a catena 3,135 milioni e 28,3%, TechetecheTe 2,839 milioni e 20,3%; Un sabato sportivo, quello del 18 giugno 2022 in tv, sportivamente parlando, caratterizzato dalla semifinale di Matteo Berrettini al torneo sull’erba dei Queens al pomeriggio e dalle qualifiche della Formula 1 in diretta su Sky alle 22.00 (e in differita su Tv8 prima della mezzanotte), nonché dai playoff di Basket con Milano-Bologna, e dall’Atletica Leggera della Diamond League da Parigi, i Mondiali di Nuoto (fino all’access su Rai2 e su Sky) e da Brasile-Italia della Nations League di volley femminile sempre sulla pay. Nella sfida tra le generaliste, Rai1 ... Leggi su tvzoom (Di domenica 19 giugno 2022)al top, più bacino all’ora di pranzo: su Rai1 Tg113.30 a 3,489 milioni e 26,9%, Tg120.00 a 3,481 milioni e 27,2%; Reazione a catena 3,135 milioni e 28,3%, TechetecheTe 2,839 milioni e 20,3%; Un sabato sportivo, quello del 18in tv, sportivamente parlando, caratterizzato dsemifinale di Matteo Berrettini al torneo sull’erba dei Queens al pomeriggio e dalle qualifiche della Formula 1 in diretta su Sky alle 22.00 (e in differita su Tv8 prima della mezzanotte), nonché dai playoff di Basket con Milano-Bologna, e dall’Atletica Leggera della Diamond League da Parigi, i Mondiali di Nuoto (fino all’access sue su Sky) e da Brasile-Italia della Nations League di volley femminile sempre sulla pay. Nella sfida tra le generaliste, Rai1 ...

