Uomini e Donne, Sabrina Ghio mostra la pancia a 10 giorni dal parto e risponde alle critiche (Di sabato 18 giugno 2022) La settimana scorsa, esattamente il 7 giugno, l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio ha dato alla luce Mia, la sua secondogenita avuta dal compagno Carlo Negri. A dieci giorni dal parto Sabrina ha voluto mostrare sui social la pancia e ne ha approfittato anche per rispondere alle critiche. Il tutto tramite un post sul suo profilo Instagram: Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle Donne. In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 giugno 2022) La settimana scorsa, esattamente il 7 giugno, l’ex tronista diha dato alla luce Mia, la sua secondogenita avuta dal compagno Carlo Negri. A diecidalha volutore sui social lae ne ha approfittato anche perre. Il tutto tramite un post sul suo profilo Instagram: Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle. In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i ...

