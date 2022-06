Roma De Paul, resta lui il primo nome nella lista di Mourinho (Di sabato 18 giugno 2022) Rodrigo De Paul è il sogno per la mediana della Roma di Mourinho: il costo elevato al momento blocca la situazione La Roma ha un nome per il centrocampo che rappresenterebbe il sogno, ovvero Rodrigo De Paul. Per Mourinho è lui l’uomo giusto per il salto di qualità dei giallorossi, ma al momento non c’è stato nessuno contatto con l’Atletico Madrid. Prima le cessioni e poi eventualmente si penserà a De Paul. La valutazione è di 40 milioni, al momento alta per le casse della Roma. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Rodrigo Deè il sogno per la mediana delladi: il costo elevato al momento blocca la situazione Laha unper il centrocampo che rappresenterebbe il sogno, ovvero Rodrigo De. Perè lui l’uomo giusto per il salto di qualità dei giallorossi, ma al momento non c’è stato nessuno contatto con l’Atletico Madrid. Prima le cessioni e poi eventualmente si penserà a De. La valutazione è di 40 milioni, al momento alta per le casse della. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #DePaul resta l'obiettivo della #Roma ?? - ASRInsider : De Paul è un giocatore straordinario, ma che sembra molto lontano dalle possibilità della Roma. Noi, come da quando… - ___grexx___ : RT @ErCardinale: Non arriverà mai, ma se dovesse arrivare Don Rodrigo De Paul alla Roma io non so quello che potrei fare - andreastoolbox : Calciomercato Roma, De Paul il preferito di Mourinho: per José è il nuovo Mkhitaryan. Operazione (difficile) da 40… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, cedere per acquistare: la strategia di Mourinho per De Paul ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -