Quel gas a "chilometro zero" bloccato dalla burocrazia (Di sabato 18 giugno 2022) I vetrai di Murano costretti a spegnere le fornaci per l'aumento della bolletta energetica sono seduti su giacimenti dal potenziale di 3 miliardi di metri cubi l'anno. La Croazia li sfrutta e noi stiamo a guardare

