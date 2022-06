Pride, in 150 mila a Torino (Di sabato 18 giugno 2022) Un serpentone arcobaleno questo pomeriggio ha attraversato le strade di Torino. 150 mila i partecipanti secondo gli organizzatori. Il coordinatore Marco Giusta ha dichiarato: “È un Pride bellissimo pieno di persone. Soprattutto giovani che chiedono diritti e libertà”. “Abbiamo dato voce a tante soggettività contro il razzismo conto la grassofobia – aggiunge – a favore della storia partigiana della nostra città che non vuole essere legata e non vuole vedere ritorni oscurantisti ad iniziare dall’attacco alla legge 194”. “Oggi ricordiamo le parti più marginalizzate e discriminate della nostra comunità ad iniziare dalle persone trans, trans gender e non binarie . Oggi anche per loro urliamo ‘ci vogliamo vive libere e felici’. Queer è ora”, conclude Giusta. Presente anche Stefano Lo Russo al suo primo Pride da ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 18 giugno 2022) Un serpentone arcobaleno questo pomeriggio ha attraversato le strade di. 150i partecipanti secondo gli organizzatori. Il coordinatore Marco Giusta ha dichiarato: “È unbellissimo pieno di persone. Soprattutto giovani che chiedono diritti e libertà”. “Abbiamo dato voce a tante soggettività contro il razzismo conto la grassofobia – aggiunge – a favore della storia partigiana della nostra città che non vuole essere legata e non vuole vedere ritorni oscurantisti ad iniziare dall’attacco alla legge 194”. “Oggi ricordiamo le parti più marginalizzate e discriminate della nostra comunità ad iniziare dalle persone trans, trans gender e non binarie . Oggi anche per loro urliamo ‘ci vogliamo vive libere e felici’. Queer è ora”, conclude Giusta. Presente anche Stefano Lo Russo al suo primoda ...

