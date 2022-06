Nuoto, Marco De Tullio sogna a lungo il bronzo, poi è 5° ai Mondiali nei 400 sl. Gran tempo per Winnington (Di sabato 18 giugno 2022) Ci ha provato Marco De Tullio, ma alla fine il podio mondiale dei 400 stile libero maschile è sfumato nell’ultima vasca. Esce con rammarico dall’atto conclusivo dei Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria) l’allievo di Christian Minotti perché la prova era stata approcciata nel modo giusto, solo che il cambio di passo dell’ultimo cinquanta metri non c’è stato. E così il 3:44.14, comunque personale dell’azzurro, non è bastato per ottenere il bronzo, andato al brasiliano Guilherme Pereira Da Costa (3.43.31). Una bel piglio per De Tullio, terzo in 1:50.86 nei primi 200 metri, tenendo il passo dei due mattatori di questa prova ovvero l’australiano Elijah Winnington e il tedesco Lukas Märtens. Ai 300 metri il 2:47.51 chiamava un Grande tempo da parte ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Ci ha provatoDe, ma alla fine il podio mondiale dei 400 stile libero maschile è sfumato nell’ultima vasca. Esce con rammarico dall’atto conclusivo dei2022 di Budapest (Ungheria) l’allievo di Christian Minotti perché la prova era stata approcciata nel modo giusto, solo che il cambio di passo dell’ultimo cinquanta metri non c’è stato. E così il 3:44.14, comunque personale dell’azzurro, non è bastato per ottenere il, andato al brasiliano Guilherme Pereira Da Costa (3.43.31). Una bel piglio per De, terzo in 1:50.86 nei primi 200 metri, tenendo il passo dei due mattatori di questa prova ovvero l’australiano Elijahe il tedesco Lukas Märtens. Ai 300 metri il 2:47.51 chiamava undeda parte ...

