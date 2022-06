MotoGP, Enea Bastianini è entrato in crisi. Colpa di una strategia Ducati discutibile? (Di sabato 18 giugno 2022) Enea Bastianini è in piena crisi. Questo il responso del Sachsenring, dove il riminese è, almeno sinora, totalmente impalpabile. Infatti è rimasto costantemente nella seconda metà della classifica di ogni sessione, qualificandosi alfine addirittura 17°. D’accordo, il giro secco non è mai stato il piatto forte della casa, ma qui ci troviamo di fronte a una palese situazione di difficoltà, perché Ducati è diventata potenza egemone in Sassonia, come testimoniato dai risultati odierni. È sufficiente un dato di fatto per dimostrare quanto sia in affanno La Bestia. Delle otto Desmosedici in pista, la sua è l’unica a non aver preso parte al Q2. Tutti i Ducatisti scatteranno dalle prime quattro file. Lui, invece, dalla sesta. Addirittura il compagno di box Fabio Di Giannantonio prenderà il via dalla quinta ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)è in piena. Questo il responso del Sachsenring, dove il riminese è, almeno sinora, totalmente impalpabile. Infatti è rimasto costantemente nella seconda metà della classifica di ogni sessione, qualificandosi alfine addirittura 17°. D’accordo, il giro secco non è mai stato il piatto forte della casa, ma qui ci troviamo di fronte a una palese situazione di difficoltà, perchéè diventata potenza egemone in Sassonia, come testimoniato dai risultati odierni. È sufficiente un dato di fatto per dimostrare quanto sia in affanno La Bestia. Delle otto Desmosedici in pista, la sua è l’unica a non aver preso parte al Q2. Tutti isti scatteranno dalle prime quattro file. Lui, invece, dalla sesta. Addirittura il compagno di box Fabio Di Giannantonio prenderà il via dalla quinta ...

