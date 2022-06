“Mbappé si sarà già pentito” | Real Madrid | la stoccata di Florentino

(Di sabato 18 giugno 2022)Perez torna a commentare la permanenza dial PSG, piuttosto che trasferirsi al, come sembrava infatti pattuito. Si è trattato di un vero e proprio caso di stato in Francia, siccome per il rinnovo dicon il PSG pare abbia provato a mediare anche il presidente Macron. Tra cifre astronomiche e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? #FlorentinoPerez parla del rinnovo di #Mbappé col #PSG: 'Si sarà già pentito...' - hakittemurt : @caleee12 Fra mbappe ha la nostra stessa eta ahaha, e lo sai benissimo che la vince perchè solo haland potra compet… - bambataro : può anche venire mbappè cazzi e mazzi, se vendiamo skriniar il voto al mercato sarà pari al numero dei capelli di biasin - MarNelant : @theboss_1908 Gli danno il doppio e va a giocare con Messi e Mbappè, sarà indeciso proprio ?? - thintomduke : @PGBVLH 1. Cosa c'entra Benzema? Nessuno lo ha nominato ?? 2. In ogni caso, non è paragone da fare: vedremo Haaland… -

Nei piani iniziali quest'ultimo avrebbe dovuto essere abbattuto completamente, ma losolo ... Il risultato è che il prodotto che offriamo è scarso, senza i Messi e i, non ce li possiamo ...Ad oggi Mbappè non può giocare nel Psg anche se sappiamo chedifficile vincere questa ...il fair play finanziario e invece ha venduto solo un giocatore per 7 milioni e in più ha rinnovato'.