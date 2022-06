Juve Di Maria, ore decisive: c’è fiducia per il Fideo (Di sabato 18 giugno 2022) La Juve e Di Maria sono sempre più vicino: il Fideo è tornato in Europa e le prossime saranno ore decisive La Juve e Di Maria sono sempre più vicino: il Fideo è tornato in Europa e le prossime saranno ore decisive per concludere l’affare. L’argentino dovrà scegliere la sua nuova destinazione e i bianconeri sono tornati in corsa. L’offerta d’ingaggio potrebbe anche salire di un milione per convincere Di Maria. Il Barcellona resta più indietro. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Lae Disono sempre più vicino: ilè tornato in Europa e le prossime saranno oreLae Disono sempre più vicino: ilè tornato in Europa e le prossime saranno oreper concludere l’affare. L’argentino dovrà scegliere la sua nuova destinazione e i bianconeri sono tornati in corsa. L’offerta d’ingaggio potrebbe anche salire di un milione per convincere Di. Il Barcellona resta più indietro. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

