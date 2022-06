Fiorentina, che assist da parte di Ancelotti: Jovic è più vicino (Di sabato 18 giugno 2022) La dirigenza viola è da tempo alla ricerca di nomi importanti da regalare a Vincenzo Italiano. Uno di questi è sicuramente Luka Jovic, centravanti del Real Madrid. Un importante svolta nella trattativa che potrebbe portare il serbo a Firenze, arriva dall’allenatore dei Blancos, Carlo Ancelotti, il quale avrebbe messo l’ex Francoforte ai margini della rosa. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport. Jovic Real Madrid Fiorentina Barone e Pradè vorrebbero intavolare una trattativa, per ottenere il serbo in prestito secco, con la possibilità di rinnovarlo tra un anno, in modo tale da sfruttare le agevolazioni previste dal decreto crescita. Jovic nell’estate del 2019 è passato dall’Eintracht Francoforte al Real Madrid, per una somma pari a 60 milioni di euro. A Madrid il serbo ha trovato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) La dirigenza viola è da tempo alla ricerca di nomi importanti da regalare a Vincenzo Italiano. Uno di questi è sicuramente Luka, centravanti del Real Madrid. Un importante svolta nella trattativa che potrebbe portare il serbo a Firenze, arriva dall’allenatore dei Blancos, Carlo, il quale avrebbe messo l’ex Francoforte ai margini della rosa. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.Real MadridBarone e Pradè vorrebbero intavolare una trattativa, per ottenere il serbo in prestito secco, con la possibilità di rinnovarlo tra un anno, in modo tale da sfruttare le agevolazioni previste dal decreto crescita.nell’estate del 2019 è passato dall’Eintracht Francoforte al Real Madrid, per una somma pari a 60 milioni di euro. A Madrid il serbo ha trovato ...

