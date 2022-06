F1 | Gp del Canada 2022 | le qualifiche live - Sport - Formula1 - quotidiano net

Pubblicità

... con un Charles Leclerc fuori dai giochi per via della doppia sostituzione della Power Unit, è l 'Olandese Volante Max Verstappen a prendersi la pole positionGran Premio, sul circuito ...La programmazione della F1 inMontreal (), 18 giugno 2022 - Caccia alla pole position nel Gran Premio. Ma la Ferrari parte già svantaggiata: Charles Leclerc , già penalizzato , scatterà dall'ultima fila per aver montato la quarta power unit (in precedenza aveva sostituito il motore e in ...Terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Carlos Sainz . Altra penalità, Leclerc partirà dall'ultima fila (ANSA) ...In Canada è pole di Max Verstappen sotto la pioggia. Secondo uno straordinario Alonso, che si conferma fenomenale sotto il diluvio, terza la Ferrari di Sainz. Quarto il sette volte campione del mondo ...