Etichette alimentari ingannevoli: attenzione a leggerle bene (Di sabato 18 giugno 2022) Leggere bene le Etichette alimentari è fondamentale per scegliere ottimi prodotti, anche se spesso e volentieri possiamo essere ingannati da “slogan” che catturano la nostra attenzione. Ecco come fare per non lasciarti influenzare. Puntare ad una dieta sana ed equilibrata non significa solo ridurre le calorie o limitare l’assunzione di grassi. Un passo molto essenziale verso una dieta e uno stile di vita sano include anche prestare attenzione alle Etichette degli alimenti prima di prendere qualcosa sullo scaffale da un supermercato. Vediamo come scegliere ottimi prodotti da tenere in casa ed assumere nel nostro quotidiano. fonte foto: AdobeStockTante volte ci siamo ritrovati a leggere sulle Etichette di un prodotto alimentare termini che ci ... Leggi su chenews (Di sabato 18 giugno 2022) Leggereleè fondamentale per scegliere ottimi prodotti, anche se spesso e volentieri possiamo essere ingannati da “slogan” che catturano la nostra. Ecco come fare per non lasciarti influenzare. Puntare ad una dieta sana ed equilibrata non significa solo ridurre le calorie o limitare l’assunzione di grassi. Un passo molto essenziale verso una dieta e uno stile di vita sano include anche prestarealledegli alimenti prima di prendere qualcosa sullo scaffale da un supermercato. Vediamo come scegliere ottimi prodotti da tenere in casa ed assumere nel nostro quotidiano. fonte foto: AdobeStockTante volte ci siamo ritrovati a leggere sulledi un prodotto alimentare termini che ci ...

Pubblicità

consumatorirt : RT @sabrybergamini: #OsservatorioImmagino #etichette #consumi Le nuove tendenze dei #consumialimentari: dal free from al #veg, gli italiani… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: #OsservatorioImmagino #etichette #consumi Le nuove tendenze dei #consumialimentari: dal free from al #veg, gli italiani… - sabrybergamini : #OsservatorioImmagino #etichette #consumi Le nuove tendenze dei #consumialimentari: dal free from al #veg, gli ital… - testnapproved : Aitsite Contenitori per Cereali Contenitori Alimentari Plastica con Coperchio Barattoli Ermetici per Alimenti 800ml… -