Christian de Sica, chi è la moglie Silvia Verdone: “All’inizio Carlo non voleva che uscivo con lei” (Di sabato 18 giugno 2022) Christian de Sica e Silvia Verdone sono sposati dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Brando, adesso regista, e Maria Rosa, stilista. Il loro è un matrimonio che dura ormai da 40 anni ma che è iniziato addirittura tra i banchi di scuola. Quando i due si sono conosciuti Silvia aveva 14 anni e De Sica ne aveva 21. Lo stesso attore a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti”. Alla fine i due sono riusciti a rimanere insieme e lei è diventata anche la sua manager tanto che De Sica ha definito la Verdone il “motore della loro famiglia, da sempre Christian de Sica, chi è la moglie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022)desono sposati dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Brando, adesso regista, e Maria Rosa, stilista. Il loro è un matrimonio che dura ormai da 40 anni ma che è iniziato addirittura tra i banchi di scuola. Quando i due si sono conosciutiaveva 14 anni e Dene aveva 21. Lo stesso attore a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti”. Alla fine i due sono riusciti a rimanere insieme e lei è diventata anche la sua manager tanto che Deha definito lail “motore della loro famiglia, da semprede, chi è la...

Pubblicità

Santiago_30h : RT @il__chimico: @signordominic Christian de sica che fa finta di conoscere enzo salvi per salvarsi il culo dalla moglie visto che l'amante… - Luca_____01 : @signordominic In che senso i più grandi? Tutti i film di Christian De Sica non solo sono i più grandi della storia… - signordominic : Io, il Chimico, Gazza Gascoigne e Brando De Sica stiamo allestendo a Fiuggi, nel villone de mamma, un maxi schermo… - Luca_____01 : RT @il__chimico: @signordominic Christian de sica che fa finta di conoscere enzo salvi per salvarsi il culo dalla moglie visto che l'amante… - claudiaadeluca : @_robertadesiena sincera fra me scialat a quel processo dove christian de sica doveva pagare sacc quanto a danish h… -