“Ca**o guardi?”: Tananai e la rissa in strada, è successo di tutto (Di sabato 18 giugno 2022) Momento surreale per Tananai: l’incidente diplomatico in strada assume toni davvero paradossali. Tananai (fonte instagram)Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, è reduce da un curioso incidente diplomatico con un inconsapevole fan. Il musicista e produttore discografico di Cologno Monzese ha appena battezzato la sua collaborazione con il rapper Fedez e Mara Sattei nel singolo “La dolce vita”. Le sue ambizioni, però, non si fermano certo al cameo. I suoi ultimi brani “Sesso occasionale” e “Baby Goodamn” sono stati insigniti dei prestigiosi dischi di oro e di platino, ma proprio quest’ultima canzone gli ha fruttato un surreale scambio di battute con un estimatore della sua musica. Tananai, tour estivo da capogiro Tananai (fonte instagram)Il musicista milanese ha compiuto molta ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 giugno 2022) Momento surreale per: l’incidente diplomatico inassume toni davvero paradossali.(fonte instagram), al secolo Alberto Cotta Ramusino, è reduce da un curioso incidente diplomatico con un inconsapevole fan. Il musicista e produttore discografico di Cologno Monzese ha appena battezzato la sua collaborazione con il rapper Fedez e Mara Sattei nel singolo “La dolce vita”. Le sue ambizioni, però, non si fermano certo al cameo. I suoi ultimi brani “Sesso occasionale” e “Baby Goodamn” sono stati insigniti dei prestigiosi dischi di oro e di platino, ma proprio quest’ultima canzone gli ha fruttato un surreale scambio di battute con un estimatore della sua musica., tour estivo da capogiro(fonte instagram)Il musicista milanese ha compiuto molta ...

AqtrOfficial : Ieri ero in metro e vedo uno che stava guardando un meme di @AqtrOfficial, lo guardo e gli sorrido e lui mi fa “cos… - MalloSabjan : É inutile che mi prendi per il culo con i tuoi amichetti del Ca**o é poi quando sei solo non mi guardi neanche in faccia ?? -