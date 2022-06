Atletico Madrid | ecco Witsel | il belga pronto a firmare I dettagli

(Di sabato 18 giugno 2022)all’: il centrocampistaha l’accordo con i Colchoneros per la firma del contratto. IAxelripartirà dall’dopo l’addio al Borussia Dortmund a parametro zero. Come riportato da Sky Sport, è in chiusura la trattativa con il club spagnolo. Il centrocampistafirmerà un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Witsel all': il centrocampista belga ha l'accordo con i Colchoneros per la firma del contratto. I dettagli Axel Witsel ripartirà dall'dopo l'addio al Borussia Dortmund a parametro ...Troppi, però, i 35 milioni richiesti da parte dell'. Colloqui rimandati a estate inoltrata. OLIVEIRA - Stagione vissuta su livelli sufficienti. Sergio Oliveira, però, ha uno sponsor ... "Atletico Madrid, Simeone da Conte: vuole Lo Celso" Arrivano conferme sull'interesse della Roma per Saul Niguez, centrocampista di proprietà dell'Atletico Madrid che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Chelsea. A confermare un gradimento da ...Rodrigo De Paul, ex giocatore dell'Udinese e ora all'Atletico Madrid, piace alla Roma e sarebbe stato richiesto da Jose Mourinho.