Un acquisto per la Playstation dietro l’omicidio di Filomena Galeone a Napoli, uccisa dal figlio 17enne (Di venerdì 17 giugno 2022) ucciso sua madre mercoledì sera a Napoli sarà interrogato oggi dal giudice per la convalida del fermo: la procura lo accusa di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Avrebbe inferto decine di coltellate a sua madre dopo un rimprovero per aver speso 100 euro in una ricarica per la Playstation. La vittima è Filomena Galeone, 61 anni, medico dirigente all’Asl 1. Dopo aver ucciso sua madre, con le mani insanguinate, si è affacciato al balcone della sua casa su Via Mezzocannone urlando prima “mi ha pugnalato, non potevo fare niente” e subito “non volevo farlo, adesso finirò a Nisida”, il carcere minorile del Napoletano. Il reo confesso del gesto, 17 anni compiuti da poco, ha un carattere timido e molto riservato. Viene rimproverato dalla madre per quell’acquisto online, accetta la critica e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) ucciso sua madre mercoledì sera asarà interrogato oggi dal giudice per la convalida del fermo: la procura lo accusa di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Avrebbe inferto decine di coltellate a sua madre dopo un rimprovero per aver speso 100 euro in una ricarica per la. La vittima è, 61 anni, medico dirigente all’Asl 1. Dopo aver ucciso sua madre, con le mani insanguinate, si è affacciato al balcone della sua casa su Via Mezzocannone urlando prima “mi ha pugnalato, non potevo fare niente” e subito “non volevo farlo, adesso finirò a Nisida”, il carcere minorile del Napoletano. Il reo confesso del gesto, 17 anni compiuti da poco, ha un carattere timido e molto riservato. Viene rimproverato dalla madre per quell’online, accetta la critica e ...

