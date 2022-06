Stranger Things 4, da umano a “mostro”: così l’attore si trasforma in Vecna (attenzione spoiler) – Video (Di venerdì 17 giugno 2022) (attenzione spoiler). “Scusa non posso parlare, sto diventando Vecna”. così recita la didascalia che accompagna il Video spettacolare pubblicato sui canali social di Netflix. La breve clip, riguardante la serie di successo Stranger Things, mostra il miracolo del trucco cinematografico che permette la trasformazione da umano a “mostro”. l’attore Jamie Campbell Bower, che nella serie interpreta Henry Creel, dopo una lunga sessione di trucco diventa così Vecna, creatura fondamentale della quarta stagione della serie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) (). “Scusa non posso parlare, sto diventando”.recita la didascalia che accompagna ilspettacolare pubblicato sui canali social di Netflix. La breve clip, riguardante la serie di successo, mostra il miracolo del trucco cinematografico che permette lazione daa “”.Jamie Campbell Bower, che nella serie interpreta Henry Creel, dopo una lunga sessione di trucco diventa, creatura fondamentale della quarta stagione della serie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

