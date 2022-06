Simeone come vice Osimhen, l’intermediario è sicuro: notizia sul Napoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Moggi, intermediario in Italia di Giovanni Simeone, è intervenuto in diretta a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. In particolare, si è soffermato sul possibile trasferimento dell’attaccante argentino al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli, Simeone (Photo by Getty Images) Moggi: “Napoli, prendi Simeone!” “100 milioni per Osimhen? Mi sembra una cifra super importante, non so se il Napoli riuscirà a trovare una squadra che spenda così tanti soldi per Osimhen. È tra i più promettenti sul mercato, ma 100 milioni secondo me è un prezzo estremamente elevato. Dipende da quello che vorrà fare il Napoli”. “Koulibaly? Il Napoli ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Alessandro Moggi, intermediario in Italia di Giovanni, è intervenuto in diretta a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. In particolare, si è soffermato sul possibile trasferimento dell’attaccante argentino al. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato(Photo by Getty Images) Moggi: “, prendi!” “100 milioni per? Mi sembra una cifra super importante, non so se ilriuscirà a trovare una squadra che spenda così tanti soldi per. È tra i più promettenti sul mercato, ma 100 milioni secondo me è un prezzo estremamente elevato. Dipende da quello che vorrà fare il”. “Koulibaly? Ilha ...

Pubblicità

infoitsport : Simeone, l’intermediario: “A Napoli per rimpiazzare Osimhen, mai come vice” - zazoomblog : Simeone l’intermediario: “A Napoli per rimpiazzare Osimhen mai come vice” - #Simeone #l’intermediario: #Napoli - Paroladeltifoso : - napolipiucom : Simeone, l'intermediario: 'A Napoli per rimpiazzare Osimhen, mai come vice' #GiovanniSimeone #HellasVerona… - SciabolataFFP : Davanti Simeone è stato riscattato ma dovrebbe ripartire. In ingresso Piccoli, magari in alternanza con Henry del V… -