Siccità – Centinaio: misure immediate per contenere danni (Di venerdì 17 giugno 2022) Siccità, Centinaio: misure immediate per contenere danni nei campi e spendere presto e bene fondi Pnrr – “Non c’è più tempo da perdere, bisogna intervenire subito per tentare di limitare i danni nei campi, e salvare i raccolti e la produzione alimentare, già compromessi. Sono necessarie misure straordinarie e la dichiarazione di stato di emergenza idrica nelle regioni più colpite”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto) in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e Siccità istituita dalle Nazioni Unite, e che promuove la consapevolezza pubblica degli sforzi per combattere la perdita di fertilità del suolo e il conseguente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)pernei campi e spendere presto e bene fondi Pnrr – “Non c’è più tempo da perdere, bisogna intervenire subito per tentare di limitare inei campi, e salvare i raccolti e la produzione alimentare, già compromessi. Sono necessariestraordinarie e la dichiarazione di stato di emergenza idrica nelle regioni più colpite”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche alimentari e forestali, sen. Gian Marco(nella foto) in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione eistituita dalle Nazioni Unite, e che promuove la consapevolezza pubblica degli sforzi per combattere la perdita di fertilità del suolo e il conseguente ...

Pubblicità

CostaBretanya : RT @DCinosargo: Lo ocurrido en el norte de Italia parece un calco de lo ocurrido en España. 'Siccità? A rischio il 50% della produzione di… - DCinosargo : Lo ocurrido en el norte de Italia parece un calco de lo ocurrido en España. 'Siccità? A rischio il 50% della produ… - WineNewsIt : #Siccità, Po in secca come non si vedeva da 70 anni, e #agricoltura Nord #Italia al #collasso. #Confagricoltura chi… - AgriculturaIT : Siccità. @giamma71 : misure immediate per contenere danni nei campi e spendere presto e bene fondi Pnrr… - ErsuCagliari : RT @Facciamo_ECO: Il possibile razionamento dell’#acqua in un centinaio di comuni nei pressi del #Po a causa della siccità che si è abbattu… -