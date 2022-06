(Di venerdì 17 giugno 2022) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Sachsenring si valicherà la metà della stagione e, come sempre, il giro di boa rappresenta il momento ideale per fare il punto della situazione delle tre classi. Per analizzare quanto avvenuto e, soprattutto, quello che potrebbe succedere tra, Moto2 e Moto3, non potevamo che rivolgerci a. Il pilota romagnolo (239 gare disputate e 12 successi in carriera), attuale commentatore tecnico di Sky Sport, ha preso parte come wild-card al Gran Premio d’Italia del Mugello nella classe mediana (chiudendo al quindicesimo posto dopo un ottimo avvio) per cui rappresenta l’interlocutore ideale per raccontarci “da dentro” tutte le mille sfaccettature del Circus., iniziamo dalla ...

Pubblicità

OA_Sport : #MotoGP, Mattia #Pasini: “Per #Bagnaia non è finita, #Marquez ora ha risolto davvero. #Vietti deve stare attento ad… -

OA Sport

... con la gara in programma domenica alle 14 su Sky Sport, Sky Sport Uno , in streaming su NOW e in chiaro su TV8 , con il commento di Guido Meda , Mauro Sanchini e gli interventi di...... con il commento di Guido Meda, Mauro Sanchini e gli interventi diPasini. GP Germania, il programma su Sky Giovedì 16 giugno Ore 14.15: Paddock Pass Ore 17: conferenza stampa piloti... MotoGP, Mattia Pasini: "Per Bagnaia non è finita, Marquez ora ha risolto davvero. Vietti deve stare attento ad Acosta" Siamo ufficialmente ai nastri di partenza del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Sachsenring si valicherà la metà della stagione e, come sempre, il g ...In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con quattro appuntamenti in pista, a partire da MotoGP e Formula 1. Da giovedì 16 e fino a domenica 19 giugn ...