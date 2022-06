Mina, sapete perchè non si è più esibita in pubblico? Spunta la verità (Di venerdì 17 giugno 2022) Pochi di voi non conosceranno Mina. E chi non la conosce sicuramente ne avrà sentito parlare almeno una volta nella sua vita. Nonostante la cantante sia ormai lontana dalle scene da un bel po’ di tempo, resta una delle artiste migliori nella storia della musica italiana. Ma chi di voi sa perchè non si è più esibita in pubblico? Finalmente dopo tantissimi anni Spunta fuori la verità. (Continua dopo la foto…) Chi è Mina Anna Maria Mazzini, meglio conosciuta come Mina, è una delle cantanti più famose nella storia della musica italiana. SoprannoMinata “La tigre di Cremona”, è nota per le qualità della sua voce, per il suo timbro caldo e molto personale, dotato di grande ampiezza, estensione e agilità. La cantante si distingue anche per ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 giugno 2022) Pochi di voi non conosceranno. E chi non la conosce sicuramente ne avrà sentito parlare almeno una volta nella sua vita. Nonostante la cantante sia ormai lontana dalle scene da un bel po’ di tempo, resta una delle artiste migliori nella storia della musica italiana. Ma chi di voi sanon si è piùin? Finalmente dopo tantissimi annifuori la. (Continua dopo la foto…) Chi èAnna Maria Mazzini, meglio conosciuta come, è una delle cantanti più famose nella storia della musica italiana. Soprannota “La tigre di Cremona”, è nota per le qualità della sua voce, per il suo timbro caldo e molto personale, dotato di grande ampiezza, estensione e agilità. La cantante si distingue anche per ...

Pubblicità

Leonard1306___ : @Jo_fer7 @QLexPipiens @EarendilElessar @CathVoicesITA Che figura di merda, per scrivere sempre le solite frasi fatt… - Blackcatgatto : @QLexPipiens @Stefanofisher Che c’entra la spiaggia con le mine per le navi? Lo sapete che hanno minato per difende… - drvnkuis : ma voi lo sapete che mio zio ha scritto Tintarella di luna per Mina -