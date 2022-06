La Juve e il mercato dei giovani | chi resta con Allegri e chi andrà in prestito

Pubblicità

Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, TRATTATIVA SEMPRE VIVA PER DI MARIA Proposto un contratto 1+1 per l'argentino #SkySport… - MarcelloChirico : #Demiral torna alla #Juventus che lo ha già messo sul mercato. @ChelseaFC interessato, #Juve prova a scambiarlo con #Jorginho - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: #Frabotta e non solo: l'asse di mercato tra #Juve e Lecce - infoitsport : Mercato Juve, da Brunori il tesoretto: trattativa aperta -

Sport Mediaset

"Al via una nuova era", scrive il portale, perché l'ex attaccante della, che pochi giorni fa ha dato l'addio al calcio giocato, ha detto sì e andrà a occupare la panchina vacante dopo l'addio di ...Per la meglio gioventù juventina è in arrivo il tempo delle scelte. I tanti Under di proprietà dellache si sono messi in luce nell'ultima stagione, nell'Under 23 di Zauli o in prestito tra Serie B e C, stanno per trasformarsi per il club bianconero in risorse tecniche o economiche, in base alle ... Mercato Juve: idea Dzeko come vice Vlahovic. De Sciglio rinnova - Sportmediaset La Juventus prosegue i contatti per Niccolò Zaniolo della Roma, Cherubini vorrebbe inserire Arthur come contropartita ...Un futuro chiacchierato, dopo aver recuperato dal lungo infortunio, che lo vedono al centro di diverse voci di mercato. Dalla Juventus al Milan ma non solo. “Se pensano a te, vuol dire che vali.