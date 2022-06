La Commissione Ue assume i cittadini | daranno raccomandazioni sulle proposte di legge

Pubblicità

Wired Italia

Sara' resa operativa l'Autorita' per la Laguna di Venezia, cheil nome di 'Autorita' per la ... per un periodo di 18 mesi, della gestione del Comune a unastraordinaria. - Commissari ...... alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con colui che, sotto il ... quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione dellaeuropea C(2020) 1863 ... Per la Commissione europea contro le fake news bisogna fare di più La prima data della commissione Territorio ... il Piano di governo del territorio assume immediatamente interesse nel momento in cui preveda di costruire davanti a casa di questo o quel cittadino.La Consob assume 10 figure amministrative con licenza media e diploma a tempo indeterminato. Candidature entro il 23 giugno.