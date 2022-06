Juan Mata può sbarcare in Serie A: offerto ad una big! (Di venerdì 17 giugno 2022) Juan Mata ha salutato il Manchester United dopo otto anni nei quali è diventato uno dei punti di riferimento per i tifosi e per la squadra. Il suo contratto è arrivato alla naturale scadenza e lo spagnolo raggiunti i 34 anni vorrebbe mettersi in gioco per l’ultima volta e riuscire ad ottenere un contratto da professionista in una squadra importante. Secondo Il Messaggero nelle ultime ore l’attaccante spagnolo è stato offerto proprio alla Lazio. Il club laziale deve rinnovare gran parte della sua rosa e accontentare le richieste di Maurizio Sarri che è alla ricerca di un attaccante che porti un pò di esperienza da poter utilizzare di tanto in tanto nel corso della stagione durante le partite decisive. Calciomercato JuanMata ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022)ha salutato il Manchester United dopo otto anni nei quali è diventato uno dei punti di riferimento per i tifosi e per la squadra. Il suo contratto è arrivato alla naturale scadenza e lo spagnolo raggiunti i 34 anni vorrebbe mettersi in gioco per l’ultima volta e riuscire ad ottenere un contratto da professionista in una squadra importante. Secondo Il Messaggero nelle ultime ore l’attaccante spagnolo è statoproprio alla Lazio. Il club laziale deve rinnovare gran parte della sua rosa e accontentare le richieste di Maurizio Sarri che è alla ricerca di un attaccante che porti un pò di esperienza da poter utilizzare di tanto in tanto nel corso della stagione durante le partite decisive. Calciomercato...

Pubblicità

Fantacalcio : Calciomercato Lazio, offerto Juan Mata: le ultime - madmusaz : Betul. Joao Cancelo, Vincent Kompany, Giorgio Chiellini, Juan Mata semua ada degree. - Latium_Yozora : Quanto é cadavere Juan Mata? Se si prende 2.5 per annuale al posto di Akpa quasi quasi siamo ridotti malissimo - SorareEngland : Manchester United: Nemanja Matic (to Roma, free), Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard (all released) - gerardkidman : @beaglelaziale Se anziché Juan Mata, si chiamava Giovanni Ammazzata giocava al Catanzaro, ma guai a dirlo… -