Inter | giornata decisiva per Asslani | atteso vertice con l’agente

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’pronta a chiudere per Kristjan Asllani Altraimportante per l’. Il club nerazzurro tratta con il Chelsea per il ritorno (in prestito) di Lukaku, ma lavora anche per portare a Milano Kristjan Asllani. I dirigenti nerazzurri si incontreranno condel centrocampista per provare a limare gli ultimi dettagli e a chiudere la trattiva. “Se non ci saranno intoppi nell’una o nell’altra trattativa, l’affare sarà ufficializzato all’inizio della prossima settimana, dopo le visite mediche dei due giovani. Per il prestito di Asllani (4 milioni) saranno utilizzati i soldi arrivati dal Monza per Di Gregorio”, si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene damagazine.