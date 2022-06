Pubblicità

sportface2016 : Incidenti #Verona-#Milan: denunciati cinque ultras - danibona1 : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… - jacques_jj6592 : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funestat… - TgrRaiLombardia : #incidentilavoro Cade dall'impalcatura e muore sul colpo - Ancora una vittima nell'edilizia, il settore più funes… -

Corriere della Sera

Daspo per 5 ultras per gliin occasione della gara tra Hellase Milan. Daspo per 5 ultras di Hellase Milan: sono infatti cinque, complessivamente, i tifosi o pseudo tali che lo scorso 8 maggio, in ...La sfida, come dimostra il caso dicon Damiano Tommasi, sarà quella di allargare il campo ... Il tutto condito cone gaffe imbarazzanti, vedi il viaggio a Mosca. Da uomo che riempiva le ... Verona, incidente stradale: perde la vita una donna di 57 anni Ben cinque tifosi ultras, due milanisti e tre veronesi, sono stati identificati dalla Digos della Questura di Verona come responsabili di aggressioni, violenze, danneggiamenti e altri reati “da stadio ...La 24enne della Fassa Bortolo stava scendendo dal Passo Gavia quando è stata toccata da una moto: per lei fratture a spalla e sterno ...