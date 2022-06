Gli italiani sognano di trasformare i propri hobbies in denaro

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Può un hobby che, per sua natura, ha l’unico scopo di farci rilassare e trascorrere del tempo piacevole, pagare le nostre bollette? Sembrerebbeo di sì e, ancora una volta, ad accelerare questa conversione è stata la Pandemia. Secondo i dati di Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, da gennaio 2020 a febbraio 2022 sono aumentate del 100% le ricerche su cosa siano e come implementare i cosiddetti “side hustle”, termine americano ormai largamente usato anche in Italia, con il quale si indicano i “lavori collaterali”, cioè quelle attività secondarie dalle quali traiamo. Già con il primo lockdown a marzo 2020, in molti si erano trovati in situazioni lavorative difficili, tra contratti non rinnovati, cassa integrazione e professioni messe completamente in standby per lunghissimi mesi. Anche per chi si è ritrovato ...