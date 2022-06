Far entrare l’Ucraina nell’Unione europea è l’unica scelta possibile, dice Pina Picierno (Di venerdì 17 giugno 2022) «Il riconoscimento dello status di Paese candidato per l’Ucraina rappresenta uno snodo cruciale per la politica europea e le relazioni internazionali dei prossimi anni». Quello che stiamo vivendo è un momento storico per Pina Picierno, esponente del Partito democratico e vice-presidente del Parlamento europeo. E quella dell’Ucraina non può essere considerata come «un’adesione ordinaria» all’Unione. Per questo, la valutazione della Commissione europea sulla richiesta di accesso del governo di Kiev dev’essere il primo passo di un cammino da percorrere con «assoluta celerità». Adesione: fare presto «Ho apprezzato il lavoro rapido, capillare e certosino effettuato dalla Commissione, che ha compreso la rilevanza del dossier e ha scremato i tempi, impiegando settimane e non anni per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 giugno 2022) «Il riconoscimento dello status di Paese candidato perrappresenta uno snodo cruciale per la politicae le relazioni internazionali dei prossimi anni». Quello che stiamo vivendo è un momento storico per, esponente del Partito democratico e vice-presidente del Parlamento europeo. E quella delnon può essere considerata come «un’adesione ordinaria» all’Unione. Per questo, la valutazione della Commissionesulla richiesta di accesso del governo di Kiev dev’essere il primo passo di un cammino da percorrere con «assoluta celerità». Adesione: fare presto «Ho apprezzato il lavoro rapido, capillare e certosino effettuato dalla Commissione, che ha compreso la rilevanza del dossier e ha scremato i tempi, impiegando settimane e non anni per ...

Pubblicità

borghi_claudio : Sapete com'è, si fanno decine di audizioni anche per decidere di che colore fare le fioriere, c'è qualche Parlament… - OfficialASRoma : ??? “Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare la stagione con i m… - OfficialASRoma : ???? Una nuova fase della storia del Club è alle porte! Sei azionista? Scopri l'irripetibile occasione che hai di e… - pensivin : RT @borghi_claudio: Sapete com'è, si fanno decine di audizioni anche per decidere di che colore fare le fioriere, c'è qualche Parlamentare… - Mary35999509 : Milano, medici corrotti per far entrare clandestini/ Anche farmaci per soldi e se*so -