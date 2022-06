Baby K e Mika conquistano l’estate con “Bolero” (Di venerdì 17 giugno 2022) Life&People.it Tra i brani dell’estate 2022 c’è anche Bolero di Baby k e Mika, singolo che ambisce a diventare tormentone di stagione. I due cantanti hanno pubblicato oggi, venerdì 17 giugno, “Bolero”, il nuovo singolo che segna una collaborazione inedita tra i due destinata a dominare gli airplay radiofonici e le classifiche delle piattaforme streaming. Un singolo “a sorpresa” Il lancio della hit estiva, al contrario di quanto capita solitamente, non è stato anticipato con nessuna strategia di marketing o di comunicazione. A darne notizia è stata infatti Baby K attraverso i suoi canali social appena quarantottore prima dalla relase ufficiale. Per la nativa di Singapore si tratta dell’ennesima avventura estiva, cominciata nell’ormai lontano 2015 con il banger “Roma-Bangkok”, ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 17 giugno 2022) Life&People.it Tra i brani del2022 c’è anchedik e, singolo che ambisce a diventare tormentone di stagione. I due cantanti hanno pubblicato oggi, venerdì 17 giugno, “”, il nuovo singolo che segna una collaborazione inedita tra i due destinata a dominare gli airplay radiofonici e le classifiche delle piattaforme streaming. Un singolo “a sorpresa” Il lancio della hit estiva, al contrario di quanto capita solitamente, non è stato anticipato con nessuna strategia di marketing o di comunicazione. A darne notizia è stata infattiK attraverso i suoi canali social appena quarantottore prima dalla relase ufficiale. Per la nativa di Singapore si tratta dell’ennesima avventura estiva, cominciata nell’ormai lontano 2015 con il banger “Roma-Bangkok”, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : La coppia che non ti aspetti e che potrebbe dare del filo da torcere alla corsa dei tormentoni estivi. #BabyK +… - bartalo71 : @IlMarcheseBN Baby k è uscito un tormentone Bolero con Mika anche abbastanza carino - redazionerumors : La regina delle hit estive è pronta a far ballare le spiagge di tutta Italia con il nuovo singolo: 'Bolero', feat.… - ACLAYsuper : RT @MikaItalianFans: ‘E mentre mi guardi come nessuno mi lasci andare sai farmi male davvero..’ @mikasounds @BABYKMUSIC #Bolero ???????? https… - mascaro72 : RT @MikaItalianFans: ‘E mentre mi guardi come nessuno mi lasci andare sai farmi male davvero..’ @mikasounds @BABYKMUSIC #Bolero ???????? https… -