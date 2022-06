A chi al reddito di cittadinanza preferisce i ristori rispondo con una proposta inversa (Di venerdì 17 giugno 2022) Una parte della politica italiana instilla, da tempo e in modo martellante, la credenza che la povertà sia una condizione provocata dall’ozio dei nostri giovani e dalla italica furbizia e pretende di limitare il reddito di cittadinanza (Rdc) a chi non è occupabile anziché agli indigenti tutti. E di tagliare il Rdc per alimentare i ristori al lavoro autonomo. Sa di che parla? L’Unione europea è giunta alla terza tornata decennale anti-povertà avendo messo in campo la “strategia di Lisbona” (anno 2000) per sradicare la povertà entro il 2010; la strategia “Europa 2020” (nel 2010), nell’intento di ridurre i poveri di 20 milioni entro il 2020 e, da ultimo, si accontenta di ridurne lo stock di 15 milioni entro il 2030. Perché gli insuccessi delle prime due tornate? Perché la povertà è figlia di una crescita economica inadeguata dell’Eurozona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Una parte della politica italiana instilla, da tempo e in modo martellante, la credenza che la povertà sia una condizione provocata dall’ozio dei nostri giovani e dalla italica furbizia e pretende di limitare ildi(Rdc) a chi non è occupabile anziché agli indigenti tutti. E di tagliare il Rdc per alimentare ial lavoro autonomo. Sa di che parla? L’Unione europea è giunta alla terza tornata decennale anti-povertà avendo messo in campo la “strategia di Lisbona” (anno 2000) per sradicare la povertà entro il 2010; la strategia “Europa 2020” (nel 2010), nell’intento di ridurre i poveri di 20 milioni entro il 2020 e, da ultimo, si accontenta di ridurne lo stock di 15 milioni entro il 2030. Perché gli insuccessi delle prime due tornate? Perché la povertà è figlia di una crescita economica inadeguata dell’Eurozona ...

