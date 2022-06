Sbarchi continui a Lampedusa: 433 nuovi ingressi. In Francia gli agenti sparano sugli immigrati (Di giovedì 16 giugno 2022) Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove da mezzanotte alle 4 del mattino si sono registrati 8 approdi per un totale di 433 migranti. Arrivi che si aggiungono ai 698 che nella giornata di ieri hanno raggiunto l’isola, dove ormai l’hotspot è al collasso. Lampedusa al collasso, nuovi Sbarchi nella notte Per tutto il giorno ieri è proseguita la staffetta delle motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza al molo Favaloro. Due gruppi di 62 sono riusciti a raggiungere autonomamente l’isola. I carabinieri e i finanzieri li hanno rintracciati. Recuperando e sequestrando le imbarcazioni utilizzate per la traversata. Altri 433 arrivi nella notte in solo 4 ore Poco dopo la mezzanotte, invece, la motovedetta della Guardia costiera ha sbarcato al molo Favaloro 53 persone. Rintracciate a 40 miglia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022)senza fine a, dove da mezzanotte alle 4 del mattino si sono registrati 8 approdi per un totale di 433 migranti. Arrivi che si aggiungono ai 698 che nella giornata di ieri hanno raggiunto l’isola, dove ormai l’hotspot è al collasso.al collasso,nella notte Per tutto il giorno ieri è proseguita la staffetta delle motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza al molo Favaloro. Due gruppi di 62 sono riusciti a raggiungere autonomamente l’isola. I carabinieri e i finanzieri li hanno rintracciati. Recuperando e sequestrando le imbarcazioni utilizzate per la traversata. Altri 433 arrivi nella notte in solo 4 ore Poco dopo la mezzanotte, invece, la motovedetta della Guardia costiera ha sbarcato al molo Favaloro 53 persone. Rintracciate a 40 miglia ...

