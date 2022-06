Pubblicità

GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - KattInForma : Preghiera del mattino del 16 Giugno 2022: “Illumina i nostri cuori” - ginaforjob : RT @MorganilRamingo: Preghiera del Mattino ?? - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? - SuttoraM : RT @giug13: ...Accecami con la tua cupa vicinanza,oh abbi pietà adorato nemico del mio volere! Resistere non oso al freddo tocco che mi sp… -

pagina99

La nostrasi innalza a Dio, datore di ogni bene, che non vuole la mortepeccatore, ma che si converta e viva. La fede cristiana ti porta a credere nell'efficacia dellaperché ...ElenaPozzo . Una bambina come tante segnata però da un destino tragico. "Questa morte " ha ... "Crediamo che questa celebrazione e il nostro riunirci in" ha detto " possano fermare ogni ... Preghiera del mattino di oggi 16 Giugno 2022 La donna, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso, forse per gelosia nei confronti della nuova compagna dell'ex marito, la figlia, in casa, colpendola con un coltello da cucin ...In attesa del X Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno, l'Ufficio diocesano per la pastorale familiare di Vallo della Lucania organizza giovedì 16 giugno, alle 18.30 ...