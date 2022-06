Pisa, ultima idea per la panchina: Maran possibile sostituto di D’Angelo (Di giovedì 16 giugno 2022) Rolando Maran potrebbe presto ripartire dalla Serie B. Sulle sue tracce c’è il Pisa, in cerca di un nuovo allenatore Si guarda intorno il Pisa che, dopo aver raggiunto la finale di Play Off per la promozione, ha salutato il vecchio mister Luca D’Angelo. La società nerazzurra potrebbe puntare ora sull’esperienza di Rolando Maran, in cerca di una nuova collocazione. L’allenatore trentino, qualora accetti la possibile proposta della compagine nerazzurra, dovrà però prima risolvere il contratto che lo tiene legato al Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Rolandopotrebbe presto ripartire dalla Serie B. Sulle sue tracce c’è il, in cerca di un nuovo allenatore Si guarda intorno ilche, dopo aver raggiunto la finale di Play Off per la promozione, ha salutato il vecchio mister Luca. La società nerazzurra potrebbe puntare ora sull’esperienza di Rolando, in cerca di una nuova collocazione. L’allenatore trentino, qualora accetti laproposta della compagine nerazzurra, dovrà però prima risolvere il contratto che lo tiene legato al Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

