Macron vuole “prendersi” la Crimea E Kiev ammette | “Ora non vogliamo negoziare”

(Di giovedì 16 giugno 2022) La guerra in Ucraina è giunta al 113esimo giorno di guerra. Nelle ultime ore, le forze di aggressione russe hanno segnalato la cattura di due militari americani, volontari a fianco della resistenza ucraina nelle zone di Kharkiv, caduti in un’imboscata del nemico, dopo aver ricevuto informazioni volontariamente errate. Come riportato dal quotidiano britannico Telegraph, si tratta del terzo e del quarto occidentale che finiscono sotto la custodia di Mosca. E lo scenario non pare essere tra i più promettenti. I primi due – soldati delle forze britanniche – furono condannati sommariamente, da un tribunale filorusso del Donbass, alla pena di morte, con l’accusa di essere mercenari. Non è difficile pensare che la stessa sorte possa ricadere anche nei confronti dei militari Usa. L’Europa è arrivata aNel frattempo, mentre lo scenario di guerra divampa sempre più, il ...