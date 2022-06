LIVE Berrettini-Kudla 3-6 1-0, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’americano trova il break e vince il primo set (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 1-0 Servizio a zero del romano. 40-0 Risposta lunga di Kudla. 30-0 Buon rovescio dell’azzurro. 15-0 Servizio e diritto di Berrettini. INIZIO SECONDO SET 15.18 Denis Kudla show a Londra! l’americano si aggiudica il primo set per 6 giochi a 3 grazie al break ottenuto nell’ottavo game alla quarta palla break: Matteo Berrettini sta giocando in maniera sottotono sul Centrale. FINE primo SET 3-6 primo SET DENIS Kudla! GAME A ZERO DELl’americano! 40-0 TRE SET POINT Kudla! 30-0 Sul nastro la risposta del romano. 15-0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-DAVIS DALLE 12.00 1-0 Servizio a zero del romano. 40-0 Risposta lunga di. 30-0 Buon rovescio dell’azzurro. 15-0 Servizio e diritto di. INIZIO SECONDO SET 15.18 Denisshow a Londra!si aggiudica ilset per 6 giochi a 3 grazie alottenuto nell’ottavo game alla quarta palla: Matteosta giocando in maniera sottotono sul Centrale. FINESET 3-6SET DENIS! GAME A ZERO DEL! 40-0 TRE SET POINT! 30-0 Sul nastro la risposta del romano. 15-0 ...

