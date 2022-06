INTERNET LENTO ? IL TUO ROUTER POTREBBE ESSERE INFETTO | ECCO COME PROTEGGERTI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 16 giugno 2022) I malware possono infettare il vostro, rallentare la connessione ae rubare i vostri dati. Oggi vi spieghiamoproteggere il vostro Wi-Fi. Realizzate una scansione settimanale del vostro computer per verificare la presenza di virus, aggiornate spesso i sistemi e i programmi, utilizzate password forti e in generale siete prudenti quando navigate sul web… eppure, per qualche strano motivo,vae non potete accedere ad alcuni siti web, vero? La causaun malware, ma non ha attaccato il computer, bensì il. Perché i? I criminali informatici prendono di mira isoprattutto per due motivi. In primo luogo, perché tutto il traffico...