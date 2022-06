Draghi: Zelensky non ha chiesto armi, situazione però è critica (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono state richieste di Zelensky di nuove armi, ha descritto la situazione com'è, ha mostrato una situazione che sta diventando critica perchè le vecchie armi di cui hanno abbondanza sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono state richieste didi nuove, ha descritto lacom'è, ha mostrato unache sta diventandoperchè le vecchiedi cui hanno abbondanza sono ...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania e Romania sono venuti in Ucraina per offrire… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - FerdiGiugliano : 'Questo è il momento dell’Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stes… - sole24ore : ?? #Ucraina, #MarioDraghi: 'Giornata storica per Europa, appoggio incondizionato a Zelensky' - Il Sole 24 ORE… - Maryljacb : RT @ClaudioDeglinn2: ?? DRAGHI IN GITA A KIEV? A Kiev senza nemmeno aver capito il vero scopo di Macron: dire chiaramente a Zelensky che la… -